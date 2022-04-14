ABD'de perakende satışlar martta artışını sürdürdü
ABD'de perakende satışlar, yüksek enflasyona rağmen martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.
ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.
Buna göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 665,7 milyar dolar oldu.
Piyasa beklentileri, perakende satışların martta yüzde 0,6 artması yönündeydi. ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyona rağmen yükselişini sürdüren perakende satışlar, şubat ayında yüzde 0,8 artmıştı.
Perakende satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 6,9'luk artış gösterdi.
BENZİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ PERAKENDE SATIŞLARA YANSIDI
Söz konusu dönemde perakende satışlardaki artışta, yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan yüzde 8,9'luk artış etkili oldu.
Aynı dönemde, genel ürünlerin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 5,4, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar ile elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 3,3'er ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 2,6 arttı.
Analistler, perakende satışların mart ayında çoğunlukla yükselen benzin ve gıda fiyatlarının etkisiyle arttığını ancak tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamaları kısma eğilimi gösterdiğini belirtti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermişti.
Video Haberler
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galatasaray'ın tesislerinde Can Üner Merkez Kortu açıldı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi
- Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk yaşamını yitirdi
- Giresun'da kadın cinayeti
- Var olmanın tarifsiz gerginliği eserlerine hayat veriyor
- Erken paydos eden balıkçılardan tepki
- Simone de Beauvoir'ı ölüm yıl dönümünde anıyoruz
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
- DAİB Başkanı Tanrıver'den aday açıklaması
- İBB'den toplu taşıma zammında öğrenci kararı