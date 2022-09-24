ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Eylül haftasında önceki haftaya göre 3 adet artarak 602'ye yükseldi.
SON BİR YILDA 181 ADET
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 181 adet arttı.
Perşembe gününü 89,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 90,46 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 83,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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