Brent petrolün fiyatı düştü

23 Eylül 2022 Cuma, 16:54

Dün günü 90,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,22 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.

DÜŞÜŞTE RESESYON ENDİŞESİ ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının hızlanan faiz artırımı kararlarının ardından ortaya çıkan ekonomik resesyon endişeleri ve değeri artan dolar etkili oldu.

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Filipinler ve Endonezya merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken, talebin daha da düşebileceği algısını da besliyor.