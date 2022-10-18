ABD'de sanayi üretimi arttı

18 Ekim 2022 Salı, 16:51

ABD'de sanayi üretimi verileri açıklandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler Fed tarafından yayımlanan sanayi üretimi verisinin eylülde yüzde 0.1 artış kaydedeceğini tahmin etmişlerdi.

Ağustos verisi ise yüzde 0.2 düşüş seviyesinden yüzde 0.1 düşüş seviyesine yukarı yönlü revize edildi.

Fed tarafından yayımlanan ABD'de imalat sanayi kapasite kullanım oranı ??eylülde yüzde 80.3 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay için yüzde 80 olarak açıklanan kapasite kullanım oranı ise yüzde 80.1 seviyesine revize edildi.?

Reuters anketine katılan ekonomistler kapasite kullanım oranının yüzde 80? seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



