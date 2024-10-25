ABD’de seçim belirsizliği kredi risk primlerini zirveye taşıdı: Potansiyel etkiler ortaya çıkıyor
ABD’de seçim öncesi belirsizlik kredi temerrüt riskini artırarak kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.
Kasım 2023'ten bu yana ABD'nin 1 yıllık kredi temerrüt swapları (CDS) en yüksek seviyesine çıkarak 49 baz puana ulaştı. ABD devlet tahvillerini temerrüde karşı sigortalama maliyetindeki bu artış 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte dikkat çekiyor.
POTANSİYEL ETKİLER ORTAYA ÇIKIYOR
S&P Global Market Intelligence verilerine göre artan CDS seviyeleri seçim sürecindeki belirsizlikle ilişkilendiriliyor. Barclays analistleri yatırımcıların seçim sonuçlarının ABD'nin borç limiti üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye çalıştığını belirtti. Analistler bu durumun seçim belirsizliği ve 2 Ocak'ta borç tavanının tekrar yürürlüğe girmesinin yaratabileceği potansiyel etkileri yansıttığını ifade ediyor.
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