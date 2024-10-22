ABD seçimleri öncesi hisse senetleri düştü: Tahvil getirileri yükseliyor!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:44

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:44

Küresel hisse senedi piyasaları, salı günü düşüş yaşarken, tahvil getirileri ve dolar, yatırımcıların ABD seçimleri öncesindeki faiz indirim beklentilerini gözden geçirmesiyle son aylardaki en yüksek seviyelere yakın işlem gördü. Özellikle, Avrupalı yazılım şirketi SAP'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, piyasadaki eğilimi değiştirdi.

'FED'İN ATACAĞI ADIMLAR BELİRSİZ'

MSCI Tüm Dünya Endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, ABD vadeli işlemleri de pazartesi gerçekleşen düşüşün ardından zayıf bir açılış sinyali verdi. RBC Capital Markets küresel makro stratejisti Peter Schaffrik, “ABD seçimlerine yaklaşırken, verilerin güçlü olması nedeniyle Fed'in atacağı adımlar belirsizliğini koruyor” dedi.

CME'nin FedWatch aracı, ABD Merkez Bankası'nın 7 Kasım'daki toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalinin bir hafta önceki neredeyse kesinlik seviyesinden yüzde 87'ye gerilediğini gösteriyor. Eylül ayında yarım puan düşen faizlerin ardından gelen güçlü ekonomik veriler, büyük bir indirim beklentilerini zayıflatıyor.

DOLAR SON İKİ BUÇUK AYIN ZİRVESİNDE

5 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump ve Kamala Harris'in rekabeti, piyasalardaki belirsizliği artırdı. Trump'ın önerdiği gümrük vergisi ve vergi politikalarının, ABD'nin yüksek faiz oranlarını daha uzun süre koruyabileceği endişesi, doları son iki buçuk ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Dolar endeksi 103,89 ile bu zirvenin hemen altında işlem görüyor.

UBS Global Wealth Management baş yatırım yetkilisi Mark Haefele, “Kilit eyaletlerdeki rekabet nedeniyle belirsizliğin artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Siyasi ve jeopolitik belirsizlik, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarını rekor seviyelere yakın tutarken, ons başına 2.735 dolara çıktı.

Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, 2 baz puan artarak yüzde 4,21'e yükseldi ve bu, Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

ASYA PAZARLARINDA DALGALANMA

Japonya'da yaklaşan seçimler öncesinde yatırımcılar, iktidardaki koalisyonun çoğunluğu kaybetme olasılığına karşı temkinli davranarak masadan nakit çekti. Japonya'nın Nikkei Endeksi yüzde 1,3 düşüşle Ekim başından bu yana en düşük seviyesine indi. Yen, dolar karşısında Temmuz ayından bu yana ilk kez 151 seviyesini gördü.

Nomura Japonya'dan makro stratejisti Naka Matsuzawa, “Bu, Japonya'dan küçük bir sermaye kaçışı” derken, piyasaların Kasım ayında Cumhuriyetçi bir yönetimin gelebileceğine dair spekülasyon yaptığını belirtti. Dolar karşısında hemen hemen her para biriminde düşüş yaşanırken, Avustralya ve Yeni Zelanda doları yüzde 0,4 artış gösterdi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları öncesinde tüccarlar temkinli hareket etse de, sterlin 1,30 doların hemen altına çekildi. Çin piyasaları ise son zamanların en yüksek seviyelerinin altında sabit kaldı, tüccarlar hükümetin ekonomik destekleme hamlelerini bekliyor.

Petrol fiyatları da durağanlaştı; Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,3 düşüşle varil başına 74 dolardan işlem görüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, Çin'in petrol talebinin 2025'te zayıf kalacağını öngördüğünü belirtti.

Nispeten boş bir veri takvimi, piyasalarda General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin ve 3M gibi şirketlerin kazanç raporlarına odaklanılmasına neden oldu.