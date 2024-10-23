ABD Seçimleri öncesi hisse senetleri düşerken dolar ve altın rekor seviyelere ulaşıyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:54

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:54

Altın fiyatları rekor seviyeye ulaşırken, dolar değer kazanarak yen ve euro üzerindeki baskısını artırdı. Yatırımcılar, ABD’de yaklaşan seçimler öncesinde büyük riskler almaktan kaçınırken, Asya borsalarında dalgalanmalar görüldü. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim hızına dair belirsizlik de risk iştahını düşürdü ve bankanın daha temkinli bir gevşeme politikası izleyeceği beklentisi öne çıktı.

DOLARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

ABD Hazine tahvillerinin getirileri son üç ayın zirvesine tırmanırken, dolar euro, sterlin ve yen karşısında son aylarda ulaştığı en yüksek seviyelerde seyrediyor. 150 dolar seviyelerine düşen yen, Japon yetkililerin sözlü müdahalelerini gündeme getirdi. MSCI Asya-Pasifik endeksi, yüzde 0,3 artış gösterirken, Tokyo borsası yaklaşan Japonya seçimleri öncesinde yüzde 1 geriledi. Çin ve Hong Kong borsaları ise teşvik paketlerinin beklentisiyle yükseldi.

Avrupa'da Eurostoxx 50, Alman DAX ve FTSE vadeli işlemleri hafif artış göstererek durağan bir seyir izledi. K2 Asset Management'tan George Boubouras, ABD ekonomisinin gücü ve mali harcamaların, faiz indirimi döngüsünün sınırlı olacağı sinyalini verdiğini belirtti. Boubouras, "Piyasa, daha fazla gevşeme fiyatladı ve bu da doları destekliyor. Trump'ın seçim kazanma olasılığı da doların güçlenmesine katkı sağlıyor" dedi.

SEÇİM YARIŞI YAKIN DEVAM EDİYOR

Donald Trump'ın başkanlık ihtimali yatırımcıların dikkatini çekerken, Trump politikalarının enflasyonist etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, ABD faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği tahminleriyle doları destekliyor. Trump'ın Kamala Harris’e karşı kazanma şansı bahis sitelerinde yükselse de kamuoyu yoklamaları seçim yarışının yakın geçtiğini gösteriyor.