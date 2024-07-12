ABD'de seçimler tüketici güvenini sarstı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:58

Güncelleme: 12.07.2024 - 17:58

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksi öncü verilerinin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni temmuzda geçen aya kıyasla 2,2 puan azalışla 66'ya indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve Kasım 2023'ten sonraki en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 68,5 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Art arda 4 aydır düşüş gösteren tüketici güven endeksi, haziranda 68,2 olarak hesaplanmıştı.

"SEÇİM, TÜKETİCİLERDE BELİRSİZLİK YARATTI"

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 1,8 puan azalarak 64,1'e düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,4 puan azalışla 67,2'ye indi.

Tüketicilerin kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri temmuzda yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, yaklaşan seçimle birlikte tüketicilerin, ekonominin gidişatında önemli bir belirsizlik algıladığını ifade etti.