ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
ABD'de tarım dışı istihdam mart ayında 236 binle 239 binlik beklentinin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.
Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.
Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin artış kaydetti. Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın martta 239 bin artması yönündeydi.
Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.
Ülkede işsilik oranı mart ayında yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.
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