ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklenenden az düşüş gösterdi
ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.6 azalarak beklenenden az düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 10.8 artarak beklentileri aştı.
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,7 azalması yönündeydi.
Tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetmişti.
1948'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Üretim artışı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalırken, çalışma saati yüzde 2,6 arttı.
Tarım dışı iş gücü verimliliği, ikinci çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 2,5 ile verinin açıklanmaya başlandığı 1948'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8'lik artış gösterdi.
Birim emek maliyetinin ikinci çeyrekte yüzde 9,5 artması bekleniyordu. Bu dönemde beklentileri aşan birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,7 artmıştı.
Video Haberler
- 'Bay Kemal’in sözü var' diye seslendi
- Yıldız futbolcu kendinden geçti!
- 'Pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor'
- Düzce’de sağanak yağış
- Bu kadın kadın bir kahraman
- Kremlin'den açıklama geldi: Konuşacaklar mı?
- Şiddetli yağışlar sürüyor: Acil güvenlik uyarısı yapıldı
- 16 yaşındaki Beyza'yı katleden Selim Tekin öldü
- Kılıçdaroğlu, 'ayçiçek alım fiyatı' önerisini açıkladı
- Akbelen Ormanı'nda üçüncü kez keşif yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar