Erdoğan, 'Abdülhamid Han' sondaj gemisinin rotasını açıkladı: 'Kimseden izin alacak değiliz'

09 Ağustos 2022 Salı, 15:09

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında "Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir" diyen Erdoğan, "540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize moral vermiştir. Karaya ulaştığında doğal gaz işleme tesisimiz temelini geçtiğimiz yıl attık. Karadeniz gazının ilk etabı için 10 kuyudaki işlemleri birer birer biterek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GEMİNİN ROTASINI AÇIKLADI

Törende, geminin görev yerini de açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün gemimizi yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki İskenderun. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Ülkemizin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu, ben heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık. Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonudur. Daha önce paramızla yaptıramadığımız sismik araştırmaları artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle, Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Bugünlere bir anda gelmedik, kolay da gelmedik. Uzunca bir süre, kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik, ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken, öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Kendi altyapımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. Artık biz de bu alanda varız. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Fatih Sondaj gemimizi; 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Bu şekilde göreve yolladık ve müjdeli haberi aldık."

"ADETA SU ALTINDA BİR ENERJİ ÜSSÜ KURUYORUZ"

"Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik, derin kısımlardaki 160 kilometrelik kısmın 100 kilometresini tamamladık. Adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz. Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz, Türkali-4 kuyusundaki işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini bitirdi. Karadeniz gazının ilk etabındaki gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek gazı 2023'te milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Bu saha dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak öne çıkıyor. Hem enerji bağımsızlığımızı temin, hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları önemli görüyoruz. Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanımızda sondaj öncesi tüm hazırlıklar bitirildi."

GÖREV YERİNİ AÇIKLADI

"Bugün gemimizi yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki İskenderun. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın bir adımıdır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz."

"BİZE KARŞI YÜRÜYEN KAYBEDER"

"Bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış haklarımızı Paris’ten gazel okuyarak yok saymak isteyenlere, bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik çekinmeyeceğiz. Bizimle yol yürüyen kazanır bize karşı yol yürüyen ise kaybeder."

"KİMSEDEN İZİN ALMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

"Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak, diğer kuyulara geçecek. Bu şekilde, bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanımızdadır. Bu yüzden kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Arkalarına aldıkları ağababaları ile biz efelik edenler çıkacaktır. Şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar, Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecek."

BAKAN DÖNMEZ'İN MESAJLARI

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Bakan Dönmez de açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Yavuz ve Kanuni, Fatih'in açtığı kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Karadeniz gazının 2023'te milletimizle buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. 10 kuyunun açılması, alt ve üst tamamlama işlemleri devam ediyor. Karadaki gaz işleme tesisi inşası da devam ediyor. 170 kilometrelik derin deniz tabanındaki boru seriminin yüzde 60'ı tamamlandı, önümüzdeki ay serimi tamamlamayı hedefliyoruz. Sadece denizde değil, karada yoğun bir petrol ve doğal gaz arama sondaj faaliyetimizi de sürdürüyoruz" dedi.