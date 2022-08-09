ABD tüketici enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verisi Temmuz 2022 ne zaman belli olacak?
Doların gidişatını ve Fed’in atacağı adımları etkilemesi nedeniyle küresel piyasalar bu hafta gözünü ABD’nin enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD tüketici enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verisi Temmuz 2022 ne zaman belli olacak?
ABD'de geçen hafta beklentilerin üzerinde artan tarım dışı istihdam verisi Fed'in eylülden itibaren faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisini zora soktu.
Açıklanacak enflasyon verilerinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltması beklenirken, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından enflasyonun da sürpriz yapabileceğine ilişkin tahminler risk algısını artırıyor.
TEMMUZ AYI ENFLASYONU BEKLENTİSİ
ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile "Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı" göstermişti.
Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantısında da haziranda olduğu gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Böylece Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için marttan bu yana politika faizini toplam 225 baz puan artırmıştı.
ABD'de çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,7 artarak bir önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesi yönünde.
ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı ABD tüketici enflasyon oranları 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü duyurulacak. Üretici enflasyonu ise 11 Ağustos 2022 Perşembe günü paylaşılacak.
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