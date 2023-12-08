ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentileri aştı

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Aralık ayında 69,4'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 62 değerini alması öngörülüyordu.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:37
ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentileri aştı
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı Aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni Aralık ayında geçen aya kıyasla 8,1 puan artarak 69,4'e yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 62 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, Kasım'da 61,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, Aralık'ta aylık 5,7 puan artışla 74'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 9,6 puan artarak 66,4'e yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin Aralık'ta özellikle enflasyonun beklenen seyrindeki iyileşmelere bağlı olarak yükseldiğini belirtti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e gerilediğini bildiren Hsu, bu oranın Mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğuna dikkati çekti.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de bu ay yüzde 3,2'den 2,8'e düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük ikinci seviyesini kaydettiğini aktardı.


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