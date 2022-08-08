ABD'de tüketici kredilerinde artış beklentilerin üzerinde geldi

ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında tüketici kredileri 40.15 milyar dolar arttı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:01
ABD'de tüketici kredilerinde artış beklentilerin üzerinde geldi
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ABD’de tüketici kredilerinde artış haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklenti 27.0 milyar dolar artış olacağı yönündeydi.

Foreks'in haberine göre, krediler mayıs ayında 22.35 milyar dolar artış göstermişti.

Aynı ayda çevrilebilir krediler 14.8 milyar dolar, çevrilebilir olmayan krediler ise 25.4 milyon dolar artış gösterdi.

Tüketici kredilerinde yıllık artış oranı yüzde 10.5 olurken, çevrilebilir kredilerde yüzde 16.0, çevrilebilir olmayan kredilerde ise yüzde 8.8 oldu.


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