Dolar ABD enflasyon verisinin ardından geriledi: Dolar ne kadar oldu? (11 Ağustos 2022)

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:39

Piyasalarda dün beklentilerin altında açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz artırım hızının hafifleyeceği beklentisiyle değer kaybeden doların seyri izlenecek.

Cari işlemler dengesi verisi saat 10.00'da TCMB tarafından yayımlanacak.

Reuters anketine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla haziran ayında cari açığın 3.4 milyar dolara, yıl sonunda ise 40.2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri ise saat 14.30'da açıklanacak. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin 29 Temmuz haftasında 2.4 milyar dolar artan net rezervlerinin 5 Ağustos itibarıyla yaklaşık 3 milyar dolar daha artış kaydedeceği tahmin ediliyor.

BDDK'nın günlük bankacılık verileri kurumsal ağırlıklı olmak üzere sektördeki döviz mevduatın 4 Ağustos günü yaklaşık 3.5 milyar dolar arttığını gösterdi.

Diğer taraftan 12 Ağustos'ta 3 milyar dolar tutarındaki yurtiçi dolar cinsi tahvili itfa edecek olan Hazine dün yurtiçinde iki yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 1.58 milyar dolar borçlandı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında dün ABD enflasyon verisinin ardından yüzde 1 gerileyen dolar endeksi bugün yüzde 0.2 ile kayıplarını çok hafif telafi edebildi.

FED 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇ KAYBETTİ

Dün ABD enflasyon verisinin ardından konuşan Fed yetkilileri fiyat baskıları tamamen kırılana kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edecekleri konusunda şüpheye yer bırakmayan açıklamalarda bulundular. Buna karşılık Eylül ayında Fed'in gideceği faiz artırımının 75 baz puan olacağı beklentisi güç kaybetti. CME Fedwatch verilerine göre yatırımcılar yüzde 57.5 olasılıkla 50 baz puan faiz artırımı yapılacağını fiyatlıyorlar.

PETROL FİYATLARI 2014 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYELERDE

Türkiye'nin tarihi zirvelerdeki enerji ithalat faturası hakkında gösterge olan petrol fiyatları ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı ve enerji fiyatlarının keskin şekilde yükseldiği 24 Şubat öncesi seviyelerin yakınlarındaki seyrini sürdürdü. Petrol fiyatları son günlerde kaydettiği gerilemeye rağmen 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeler olan varil başına 94-96 dolar bandında işlem görüyor.

Türkiye enerjide neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğu için petrol fiyatları yakından izleniyor. Ekonomi yönetimi geçen yıl 50.7 milyar dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatının bu yılın tamamında neredeyse iki katına çıkarak 100 milyar dolara ulaşacağını öngördü.

CDS'LERDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Geçen hafta 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 09.12'te 17.92/17.93 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.2, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.5 oldu.

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) Temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından başlayan düşüşünü sürdürdü.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i dün 32 baz puan daha gerileyerek 669/684 baz puandan kapandı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 Temmuzdan CDS'lerde keskin düşüşler görülürken Türkiye'ninkinde düşüş 200 baz puanı aşarak benzerlerini aştı.