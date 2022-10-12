ABD’de üretici enflasyonu eylülde arttı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:29

ABD'de ÜFE Eylül'de tahminlerin üzerinde artarak enflasyonist baskılarda ılımlılaşmanın zaman alacağı ve Fed'in agresif faiz artışlarına devam edeceği sinyali verdi.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 8.5 arttı.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE aylık yüzde 0.3 yıllık ise yüzde 7.2 ile tahminlerin hafif altında arttı.

Tedarik zincirindeki sıkıntılar genel olarak iyileşirken enerji, gıda ve hizmet sektöründe maliyetler arttı.

Ülkede yarın açıklanacak ve piyasalar tarafından da yakından takip edilecek TÜFE verisinin yıllık yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. TÜFE'nin aylık bazda da yüzde 0,2 artması bekleniyor. Açıklanan veriler sonrası Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımlarına gelecek ay da devam edebileceği belirtiliyor.