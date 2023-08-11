ABD ve AB'den Villavicencio suikastına kınama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ekvador’da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikast sonucu öldürülmesini kınadı.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:37
ABD ve AB'den Villavicencio suikastına kınama
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sosyal medya hesabı üzerinden Ekvador’da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikast sonucu öldürülmesini kınayan bir mesaj yayınladı.

Sullivan yaptığı açıklamada, “Ekvador başkan adayı Fernando Villavicencio'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Ekvador demokrasisine yönelik bu küstah şiddet eylemini ve saldırıyı kınamaktadır” ifadelerini kullandı.

AB'DEN KINAMA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'de, Villavicencio’nun, başkent Kito’da seçim kampanyası yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucunda yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.  AB’nin, Villavicencio'nun öldürülmesini “en güçlü ifadelerle” kınadığını belirten Borrell, “Bu trajik şiddet eylemi aynı zamanda Ekvador'daki kurumlara ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

 


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