ABD ve AB'den Villavicencio suikastına kınama
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ekvador’da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikast sonucu öldürülmesini kınadı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sosyal medya hesabı üzerinden Ekvador’da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikast sonucu öldürülmesini kınayan bir mesaj yayınladı.
Sullivan yaptığı açıklamada, “Ekvador başkan adayı Fernando Villavicencio'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Ekvador demokrasisine yönelik bu küstah şiddet eylemini ve saldırıyı kınamaktadır” ifadelerini kullandı.
We send our condolences to the family and loved ones of Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio. The United States condemns this brazen act of violence and assault on Ecuador's democracy.— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) August 10, 2023
AB'DEN KINAMA
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'de, Villavicencio’nun, başkent Kito’da seçim kampanyası yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucunda yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. AB’nin, Villavicencio'nun öldürülmesini “en güçlü ifadelerle” kınadığını belirten Borrell, “Bu trajik şiddet eylemi aynı zamanda Ekvador'daki kurumlara ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.
"The EU condemns in the strongest terms the assassination of the presidential candidate Fernando Villavicencio. This tragic act of violence is also an attack against the institutions and democracy in Ecuador." Statement by HR/VP @JosepBorrellF ??https://t.co/HbSIPpulna— European External Action Service - EEAS ???? (@eu_eeas) August 10, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...