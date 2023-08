ABD ve AB'den Villavicencio suikastına kınama

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sosyal medya hesabı üzerinden Ekvador’da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikast sonucu öldürülmesini kınayan bir mesaj yayınladı.

Sullivan yaptığı açıklamada, “Ekvador başkan adayı Fernando Villavicencio'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Ekvador demokrasisine yönelik bu küstah şiddet eylemini ve saldırıyı kınamaktadır” ifadelerini kullandı.

We send our condolences to the family and loved ones of Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio. The United States condemns this brazen act of violence and assault on Ecuador's democracy.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'de, Villavicencio’nun, başkent Kito’da seçim kampanyası yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucunda yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. AB’nin, Villavicencio'nun öldürülmesini “en güçlü ifadelerle” kınadığını belirten Borrell, “Bu trajik şiddet eylemi aynı zamanda Ekvador'daki kurumlara ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

"The EU condemns in the strongest terms the assassination of the presidential candidate Fernando Villavicencio. This tragic act of violence is also an attack against the institutions and democracy in Ecuador." Statement by HR/VP @JosepBorrellF ??https://t.co/HbSIPpulna