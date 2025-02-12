ABD'de yılın ilk enflasyon verisi açıklandı: Beklentilerin üzerinde artış!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:42

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:09

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.

Aylık bazda da tüketici fiyatları beklentileri aştı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu; ancak ABD'de ocak ayında enflasyon yüzde 0,5 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık yüzde 1,0 arttı; gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,5 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verileri sonrası yükselişe geçti. Dolar endeksi, son olarak yüzde 0,5 artışla 108,44 seviyesine çıktı.

Altının ons fiyatı, kritik karar öncesi 2877 dolardan işlem görürken, veri sonrası 2864 dolara kadar geriledi.

ABD'de 2 yıllık tahvil faizi 8,8 baz puan artarak yüzde 4,376 seviyesine tırmanırken; 10 yıllık ABD tahvil faizi 6,1 baz puan artarak yüzde 4,602 seviyesine yükseldi.

ABD enflasyon verisinin ardından piyasa işlemcileri, bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerini eylül ayından aralık ayına öteledi.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Küresel piyasalarda, ABD enflasyon verilerine yönelik beklentiler yoğun bir şekilde devam ederken, ocak ayında enflasyon oranının yüzde 2,9 civarında kalması bekleniyordu.

POWELL’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin güçlü bir performans sergilediğini ve işgücü piyasasının soğumaya başladığını, ancak sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonun, Fed’in uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yakın olduğunu ancak hala biraz yüksek seviyelerde kaldığını aktaran Powell, enflasyonun kontrol altına alınması için temkinli bir yaklaşımın sürdürüleceğini vurguladı.