2025 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak ayı ABD TÜFE verileri ne?
ABD'de yeni yılın ilk enflasyon verisi belli olacak. Özellikle kripto para başta olmak üzere dolar, altın ve borsayı yakından takip eden yurttaşlar yatırımlarını enflasyona göre yönlendirecek. Peki, 2025 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak ayı ABD TÜFE verileri ne?
ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime geçmesinin ardından 2025 Ocak ayı enflasyon verilerinin nasıl olacağı özellikle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak ayı ABD TÜFE verileri ne?
ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD’de Ocak ayına ilişkin TÜFE verisi bugün belli oluyor. Fed tarafından açıklanan programa göre enflasyon rakamları, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 16:30’da açıklanacak.
2025 OCAK AYI ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri için bekleyişe geçerken Fed Başkanı Powell’ın temkinli konuşmasının ardından enflasyon verisinin önemi daha da arttı. Kritik veride Fed'in para politikasına yönelik ipuçları aranacak. ABD'de ocak ayı enflasyonunun yüzde 2,9 ile sabit kalması bekleniyor.
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