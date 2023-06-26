ABD’deki Türk fonuna girişler sürüyor: Dört yılın en yüksek girişi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:59

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:59

Seçimler sonrası ‘rasyonel politika’ mesajlarının verildiği Türkiye ekonomisiyle ilgili gözler Merkez Bankası’nın kararına çevrilmiş ancak beklenen faiz artışı gelmemişti.

MB’nin faiz kararı haftasında TL’nin değer kaybetmesiyle ABD’de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna son dört yılın en yüksek girişi gerçekleşti.

Bloomberg HT’nin haberine göre yatırımcılar geçen hafta New York’ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF’sinden 25 milyon dolarlık net alım yaptı.