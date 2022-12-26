ABD'den elektrikli otomobillerle ilgili vergi teşviki

26 Aralık 2022 Pazartesi, 16:50

Amerikan hükümeti, elektrikli otomobillerin Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında vergi teşviklerinden yararlanabilmesi için karşılaması gereken batarya mineral ve bileşen gereksinimlerini Mart 2023'e kadar yayımlamayacak.

Bu durum ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklandı. electrive.com'un haberine göre, başlangıçta, enflasyonu düşürme yasası kapsamındaki elektrikli araç vergi kredisi reformu ABD'de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için bu batarya gereklilikleri 2022'de belirlenecekti.

MİNERAL VE BATARYA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Aralık 2022'de "kritik mineral ve batarya bileşeni gereksinimlerinin beklenen yönü hakkında bilgi" yayımlayacağı duyuruldu.

Bu bilgiler, üreticilerin yeni batarya gereklilikleri ışığında vergi kredisi için uygun araçları belirlemeye hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Duyuru, bataryalarla ilgili yeni gereklilikleri karşılamayan bazı elektrikli araçların, en azından mart ayına kadar, batarya kuralları yürürlüğe girmeden önce 2023'te vergi kredisi için uygun olacağı anlamına geliyor.

Şu anda vergi kredisi gereklilikleri, uygun bir aracın Kuzey Amerika'da monte edilmesini şart koşmaktadır. Batarya için kritik minerallerin en az yüzde 40'ının ABD'den ya da ABD ile serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden gelmesi halinde 3.750 dolar vergi kredisi veriliyor.

Diğer 3.750 dolar ise aracın akü bileşenlerinin en az yüzde 50'sinin Amerika Birleşik Devletleri'nden veya Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden gelmesi halinde kullanılabilir.

Yıllar geçtikçe her iki oranın da artmaya devam edeceği vurgulandı.

YILBAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bununla birlikte, alıcı gelirine ilişkin üst sınırlar ve uygun araçlara ilişkin fiyat sınırları gibi diğer bileşenler de planlandığı üzere yılbaşında yürürlüğe girecek.

Üreticiler için önceki kayıt sınırı da daha sonra uygulanmayacak, yani Tesla ve General Motors'un elektrikli otomobilleri önümüzdeki yıl bir kez daha uygun olacak.

Çoğu üretici, Ford ile işbirliği yapan Çinli üretici CATL'nin yanı sıra Hyundai & SK On veya Envision AESC gibi ABD'de batarya üretim altyapısı kurarak sübvansiyon değişikliklerine hazırlanıyor.