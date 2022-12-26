Otokar, İtalya'da yolcu taşıyacak

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:50

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticari araçlarda hedef pazarı olan Avrupa’da, İtalya merkezli satınalma ofisi Consip ile 2021 ve 2022 yılında imzalanan çerçeve anlaşmalar kapsamında iki farklı operatörden toplam 148 adet otobüs siparişi aldı.

Toplam değeri 34,2 milyon Euro olan teslimatların 2023 yılının ikinci yarısında başlaması ve partiler halinde 2024 yılının ilk yarısı içinde tamamlanması planlanıyor.

50’DEN FAZLA ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Siparişlerden 58 adedi İtalya’nın Toskana bölgesine teslim edilecek. 28 adet orta boy Doruk otobüs ve 30 adet doğalgazlı Kent otobüs, İtalya’nın Tiren Denizi kıyı bölgesindeki tüm taşımacılığı üstlenen önde gelen taşımacılık operatörü Autolinee Toscane firması filosunda hizmet edecek.

90 adet doğalgazlı Kent otobüs ise İtalya’nın güney bölgesi Puglia’ya ihraç edilecek. Araçlar Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi (Regione Puglia Dipartimento Mobilita) bünyesinde yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.

Otokar’ın on binlerce aracı başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında 50’den fazla ülkede hizmet veriyor.

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği Doruk otobüsleri, yurtdışına Vectio ismiyle sunuluyor.