ABD’den petrol fiyatlarının tırmanacağı endişesi

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:03

ABD, Rusya'nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkeden fosil yakıt ithalatını yasaklamış, uygulamaya istisna olarak bazı kuruluşlarla 5 Aralık'a kadar enerji alım satımına devam edilmesine izin vermişti.

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bugün gazetecilere açıklama yapan Adeyamo, Rus ham petrolüne ithalat tavan fiyatı getirme konusunda Hindistan yetkilileri ve özel sektör katılımcılarıyla etkili bir görüşme yürüttüklerini belirtti.