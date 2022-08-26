ABD’den petrol fiyatlarının tırmanacağı endişesi
ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo Washington'un, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolüne erişimin azalmasıyla petrol fiyatlarının tırmanacağı yönünde endişelendiğini söyledi.
ABD, Rusya'nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkeden fosil yakıt ithalatını yasaklamış, uygulamaya istisna olarak bazı kuruluşlarla 5 Aralık'a kadar enerji alım satımına devam edilmesine izin vermişti.
Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bugün gazetecilere açıklama yapan Adeyamo, Rus ham petrolüne ithalat tavan fiyatı getirme konusunda Hindistan yetkilileri ve özel sektör katılımcılarıyla etkili bir görüşme yürüttüklerini belirtti.
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