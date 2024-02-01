ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı: Mali destek suçlaması!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:12

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:12

ABD yönetimi İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan finansal ağlara 'kritik mali destek verdikleri gerekçesiyle' Türkiye ve Lübnan merkezli üç kurum ve bir kişiye yaptırım uygulama kararı verdi.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu kurumlar Suriye Yönetimi de dahil olmak üzere İran’ın mallarını satarak yüzlerce milyon dolar gelir elde etti" belirtildi.

Açıklamada "Bu emtia satışları İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Hizbullah'ın terör faaliyetlerini sürdürmesi ve bölgedeki diğer terör örgütlerine destek vermesi için önemli bir finansman kaynağı sağlıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD'DEKİ MÜLKLERİ BLOKE EDİLDİ

ABD’nin yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli şirket Mira İhracat İthalat Petrol oldu.

Şirketin sahibi ve CEO’su İbrahim Ağaoğlu’na da yaptırım kararı çıktı. İbrahim Talal el-Uveyr ismiyle de bilinen Ağaoğlu ve şirketi küresel piyasada İran mallarını satın almak, taşımak ve satmakla suçlanıyor.

Yaptırımlara tabi tutulan kişi ve kurumların ABD'deki veya ABD'li kişilerin kontrolü altındaki tüm mülkleri bloke edildi.

Ayrıca Lübnan merkezli iki kuruluşa da yaptırım kararı alındı.

ABD'nin yaptırım kararı aldığı şirketler ise, Hizbullah'a bağlı bir şirket olan Yara Offshore SAL ve Hydro Company for Drilling Equipment Rental.

Yaptırımlar, ABD'nin Ürdün'deki askeri üslerine düzenlenen saldırıların ardından geldi.