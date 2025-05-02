ABD'den ünlü Türk kimya şirketine yaptırım: Kara listeye alındı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:10

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:10

Kimpaş Kimya, son yıllarda TMSF'den aldığı ihalelerle dikkatleri üzerine çekerken, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlar listesine dahil edildi. ABD yönetimi, Kimpaş’ın İran’la yasadışı 15 milyon dolarlık petrol ticareti yaptığı iddialarında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin İran’ın “istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini” finanse eden yaklaşık 500 milyon dolarlık bir petrol kaçakçılığı ağına yönelik yaptırım kararını duyurdu. Bakan Marco Rubio tarafından açıklanan karar kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli beş şirket, bir Türk petrokimya tedarikçisi, bir İran kargo şirketi ve iki gemi yaptırım listesine alındı.

Yaptırımlar, İran’ın nükleer programını desteklediği ve Hamas, Hizbullah ile Yemen’deki Husi isyancıları gibi gruplara finansman sağladığı iddia edilen kaçakçılık faaliyetlerini sona erdirmeyi amaçlıyor.

15 MİLYON DOLARLIK YASADIŞI İTHALAT İDDİASI

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, Kimpaş, İran’dan 15 milyon dolarlık yasadışı mal ithal etmekle suçlanıyor. Aynı listede yer alan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Solvent Organics FZE'nin 300 milyon dolar, Alseerah Trading LLC’nin ise 150 milyon dolarlık İran menşeli petrokimya ürünü ihraç ettiği iddia ediliyor.

TMSF İHALELERİYLE HIZLA BÜYÜDÜ

1982’de kimya mühendisi Lütfi Abay tarafından kurulan Kimpaş, Abay Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor ve Gebze Plastik Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekarelik tesisinde toz polietilen üretimi yapıyor. Plastik ve kimyasal hammadde ticaretiyle büyüyen şirket, 2017’de Fortune Türkiye listesine 640 milyon liralık ciroyla 348’inci sıradan girmiş, 2021’de ise cirosunu 3 milyar liraya çıkararak dikkat çekmişti.

Kimpaş, TMSF’den aldığı ihalelerle adını duyurdu. 2021’de FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Naksan Plastik’i 1.4 milyar liralık teklifle satın alan şirket, 150 bin metrekarelik üretim tesisine sahip Naksan’ı bünyesine kattı. Ayrıca, TMSF’den Naksan Holding’e ait Royal Halı’yı 121 milyon liraya alarak, Royal Halı, Pierre Cardin Halı, Atlas Halı, Studio Halı ve Nakpilsa markalarını da bünyesinde barındırmaya başladı.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar, Kimpaş’ın hızlı büyüme sürecinde uluslararası alanda karşılaştığı ilk büyük engel olarak değerlendiriliyor.