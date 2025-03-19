AB'de saatlik işgücü maliyeti arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik işgücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

AB'de saatlik işgücü maliyeti arttı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:07

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılı son çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde saatlik işgücü maliyetleri, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik işgücü maliyeti ortalaması, geçen yılın son çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

AB'de saatlik işgücü maliyetleri son çeyrekte sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 4,5, hizmet sektöründe de yüzde 4,2 arttı.

EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜLKELER

AB ülkeleri arasında son çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülkeler, yüzde 13,9 ile Hırvatistan, yüzde 13,8 ile Polonya, yüzde 13,1 ile Romanya, yüzde 13 ile Bulgaristan ve yüzde 11,9 ile Macaristan oldu.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 4,4, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 4,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 yükseldi.


Etiketler: #Eurostat #Euro Bölgesi #euro #İşgücü

İlgili Haberler

Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor: İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası tarihi zirveler aşıldı!

Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor: İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası tarihi zirveler aşıldı!
Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası piyasalar altüst! Dolar, Euro ve borsada son durum...

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası piyasalar altüst! Dolar, Euro ve borsada son durum...
Euro Bölgesi şubat ayı enflasyonu açıklandı: Yıllık enflasyon şubatta yavaşladı!

Euro Bölgesi şubat ayı enflasyonu açıklandı: Yıllık enflasyon şubatta yavaşladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler