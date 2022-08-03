AB'den Almanya'nın bölgesel ısıtma programına onay
Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın yeşil bölgesel ısıtmayı desteklemek için hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk plana onay verdi.
AB Komisyonu, Almanya'da yenilenebilir enerji ve atıklarla bölgesel ısıtmayı teşvik etmeyi hedefleyen programa onay verildiğini açıkladı.
Açıklamada, planın ülkenin enerji ve iklim planı uygulaması ile AB Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyumlu bulunduğu belirtildi.
Plan çerçevesinde Almanya'da yenilenebilir enerjinin payının artacağına işaret edilen açıklamada, ülkedeki emisyonların da azalacağı kaydedildi.
Açıklamada, Almanya'nın 2028 yılına kadar yenilenebilir enerji ve atık ısı ile çalışan bölgesel ısıtma şebekelerine toplam 2 milyar 980 milyon avroluk hibe sağlayacağı, bunun yeşil dönüşüme katkıda bulunacağı bildirildi.
Planla Almanya'da yılda 681 megavat saatlik yenilenebilir ısı üretim kapasitesi kurulması ve söz konusu yatırım maliyetlerinin yüzde 40'ına kadarlık kısmının desteklenmesi öngörülüyor.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanında bulunuyor.
Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Usta tiyatrocu hayatını kaybetti
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'