'Arazi tartışmasında' ağabeyini tabancayla yaraladı
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Sinan C., fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Cemal C.’yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.
Ören köyündeki kahvehane önünde, 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde, Sinan ve Cemal C. kardeşler arasında, fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavganın büyümesiyle Sinan C., tabancayla ağabeyini ayağından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Cemal C.’yi Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
PROTEZ KULLANIYORMUŞ
Tedaviye alınan Cemal C.’nin daha önce geçirdiği hastalık nedeniyle sol bacağının dizinden aşağısının kesildiği, bu nedenle protez kullandığı öğrenildi. Sinan C., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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