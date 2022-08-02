'Arazi tartışmasında' ağabeyini tabancayla yaraladı

02 Ağustos 2022 Salı, 15:53

Ören köyündeki kahvehane önünde, 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde, Sinan ve Cemal C. kardeşler arasında, fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavganın büyümesiyle Sinan C., tabancayla ağabeyini ayağından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Cemal C.’yi Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

PROTEZ KULLANIYORMUŞ

Tedaviye alınan Cemal C.’nin daha önce geçirdiği hastalık nedeniyle sol bacağının dizinden aşağısının kesildiği, bu nedenle protez kullandığı öğrenildi. Sinan C., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.