AB'den Çin elektrikli araçlarına şok vergi: Ticaret savaşı kızışıyor!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:56

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:56

Avrupa Birliği, Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 45.3'e kadar yükselterek Pekin’in tepkisini çekti. Bu karar, AB'nin en yüksek profilli ticaret soruşturmasının ardından geldi. Avrupa Komisyonu, standart yüzde 10 otomobil ithalat vergisine ek olarak, Tesla için yüzde 7.8, Çinli SAIC içinse yüzde 35.3 ek tarifeler belirledi. Ek vergiler, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak çarşamba günü yürürlüğe girecek.

Komisyon, bu tarifelerin piyasa fiyatlarının altında sunulan haksız sübvansiyonlara karşı koymak amacıyla alındığını savundu. Çin’in yıllık 3 milyon elektrikli araç üretim kapasitesinin, AB pazarının iki katı olduğu belirtiliyor. Pekin, Avrupa’nın gümrük vergisi kararını reddederek ticari sürtüşmenin tırmanmasını önlemek için çözüm bulma umudunu dile getirdi.

ÇİN'İN AB TİCARET ODASINDAN TEPKİ

Çin’in AB Ticaret Odası, AB’nin “korumacı” ve “keyfi” tedbirlerine karşı derin bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Ayrıca, AB'nin brendi, süt ürünleri ve domuz eti ithalatına yönelik soruşturmalar başlatması, misilleme olarak değerlendiriliyor. Avrupalı otomobil üreticileri, Çinli rakiplerinin düşük maliyetli araçlarıyla rekabet etmekte zorlandıklarını ve Çinli markaların pazar payının hızla arttığını kaydediyor.

Almanya, bu karara karşı çıkarak, AB müzakerelerini destekleyeceğini belirtti. Ancak, birçok AB üyesi ülkeden farklı tepkiler gelmesi, AB içindeki birlikteliği sorgulatıyor. Fransa, gümrük vergilerini desteklerken, bazı ülkeler daha fazla korumacılıktan endişe ediyor.

ÜRETİCİLER VERGİLERİ ABSORBE EDEBİLİR

Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmadı. Bazı üreticilerin bu vergileri kısmen absorbe edebileceği öngörülüyor. 2024’ün ilk dokuz ayında, Çin'in AB’ye elektrikli araç ihracatında yüzde 7’lik bir azalma gözlemlenirken, ağustos ve eylül aylarında üçte birden fazla artış yaşandığı bildirildi.