ABD'li dev banka faiz indirimi için tarih verdi

Morgan Stanley ABD Başekonomisti Ellen Zentner, Fed'in haziran ayı itibarıyla faiz indirimine hazır hale geleceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:34
ABD'li dev banka faiz indirimi için tarih verdi
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Morgan Stanley ABD Başekonomisti Ellen Zentner'e göre ABD Merkez Bankası haziran ayında faizi düşürme yolunda ilerliyor.

Bloomberg TV'ye konuşan Zentner, "Fed'in mayıs ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gitmesi daha çok enflasyonla ilgili olacak. Bence bu kadar erken bir indirime gitmeleri için çıta çok yüksek. Ancak yine de hazirana kadar hazır olmalarını bekliyorum" dedi.

İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen Avrupa Meclisi-Ambrosetti toplantısından Bloomberg TV'ye bağlanan Zentner, piyasanın bu yıl yaklaşık üç indirim beklentisinin "Fed'in görüşüyle uyumlu olduğuna" inandığını söyledi.

Morgan Stanley ABD Başekonomisti Zentner ardından şöyle konuştu:

"Biz dört indirim bekliyoruz. Yılın dördüncü çeyreğinde indirimleri hızlandırmalarını bekliyoruz, çünkü o noktada enflasyon Fed'den daha hızlı düşüyor. Küresel merkez bankalarının ne zaman indirime gideceğinin zamanlamasının gerçekten bir sorun olacağını düşünmüyorum."


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