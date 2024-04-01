TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredilerine uygulanacak iskonto faiz oranını yüzde 50.75'e çıkardı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:16
TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını yeniledi
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 43,25'ten yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25'ten yüzde 51,75'e çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TCMB tebliğinde, "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" denildi.

TCMB tarafından en son 23 Aralık 2023 tarihinde belirlenen oranlara göre; reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 44,25 seviyesindeydi.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.


TCMB haberleri İskonto faiz haberleri Faiz oranı haberleri

İlgili Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 60’a dayandı

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 60’a dayandı
Sürpriz faiz artışının geldiği TCMB toplantısının özetleri yayımlandı

Sürpriz faiz artışının geldiği TCMB toplantısının özetleri yayımlandı
Ev ve araç alacaklar dikkat! Kredi faizlerinde sert yükseliş

Ev ve araç alacaklar dikkat! Kredi faizlerinde sert yükseliş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?

CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?

31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
Son dakika... CHP adayı Sinem Dedetaş açıkladı... Erdoğan evinde de kaybediyor!

Son dakika... CHP adayı Sinem Dedetaş açıkladı... Erdoğan evinde de kaybediyor!
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Son dakika... Doğu Perinçek partisinin seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık

Son dakika... Doğu Perinçek partisinin seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!