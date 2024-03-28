Sürpriz faiz artışının geldiği TCMB toplantısının özetleri yayımlandı

TCMB, PPK toplantısının özetlerini yayımladı. Özette, "Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir" mesajı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:11
Sürpriz faiz artışının geldiği TCMB toplantısının özetleri yayımlandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 500 baz puanlık faiz artışı kararı alınan Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımladı.

TCMB öncü göstergelerin, Mart ayında enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırdığı ve gecelik borçlanma/borç verme faiz marjlarını bir haftalık politika faizine göre 300 baz puana genişlettiği kararın özetini yayımlayan TCMB, “Diğer taraftan, söz konusu yavaşlamaya rağmen, ana eğilimin Enflasyon Raporu’nda öngörülen düzeyin bir miktar üzerinde olduğu değerlendirilmektedir” dedi.

TCMB, politika faizinde 500 baz puanlık artışı yapılan toplantıya ilişkin özetlerde şu mesajları verdi:

Öncü verilere göre, Mart ayında fiyat artışları temel mal grubunda önceki aya kıyasla bir miktar yükselirken enerji başta olmak üzere diğer gruplarda yavaşlamaktadır.

Ramazan ayının da etkisiyle bir önceki ay önemli ölçüde yükselen gıda fiyatlarında, sebze fiyatlarının da etkisiyle bu dönemde daha ılımlı artışlar gözlenmektedir.

Hizmetlerde de aylık fiyat artışının yüksek seyretmekle birlikte şubat ayına kıyasla güç kaybedeceği öngörülmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.


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