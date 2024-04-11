ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD'li dev banka Bank of America, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu. Banka ayrıca ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:04
ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek
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ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), altın ve gümüş fiyatına ilişkin analizini yayınladı.

Banka, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu. 

Analize göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

Banka, özellikle Çin Merkez Bankası'nın sadece 2023 yılında 200 tondan fazla sarı metal toplayarak altın piyasasını desteklediğini ifade etti. 

Ayrıca Çin'deki bireysel talebin güçlü seyrettiğine de vurgu yapıldı.

ONS GÜMÜŞ İÇİN 30 DOLAR TAHMİNİ

BofA, daha önce Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2 bin 400 dolar tahminini yapmıştı.

Son değerlendirmesinde tahminlerini yukarı çeken banka, ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı.

Bu rakamlar altın için yüzde 28, gümüş için yüzde 8'lik yükselişe işaret ediyor. Ons altın, bugün 2 bin 353 dolar civarında işlem görüyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Bank of America, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti.

Alüminyum için fiyat tahmini ise 2 bin 250 dolar olarak gerçekleşti.


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