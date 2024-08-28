Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:59

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanacak. Atatürk'ün başkumandanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlandı. Peki, 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü bankalar yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor. 30 Ağustos cuma günü resmi tatil olacak.

30 AĞUSTOS’TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka şubelerinin tamamı tüm gün kapalı olacak.