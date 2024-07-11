ABD'li dev bankaya 135 milyon dolarlık ceza

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:06
ABD'li dev bankaya 135 milyon dolarlık ceza
Abone Ol google-news

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, Citigroup'un veri kalitesi yönetimiyle ilgili sorunlarını gidermede yetersiz ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Bankanın devam eden riskini yönetmek için kontroller uygulama konusunda da başarısız olduğu belirtilen açıklamada, Fed'in Citigroup'a 60,6 milyon dolar ceza verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Fed'in Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile koordineli olarak harekete geçtiği ve OCC tarafından açıklanan cezayla birlikte Bankaya toplamda 135,6 milyon dolar para cezası verildiği ifade edildi.


fed haberleri Citigroup haberleri para cezası haberleri

İlgili Haberler

ABD'de mortgage faizleri yükseldi! Başvurular düştü

ABD'de mortgage faizleri yükseldi! Başvurular düştü
Füzyon enerjisi yarışında Çin, ABD'yi geçiyor mu?

Füzyon enerjisi yarışında Çin, ABD'yi geçiyor mu?
Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaları nasıl etkiledi?

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaları nasıl etkiledi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler