ABD'li dev bankaya 135 milyon dolarlık ceza
ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildi.
ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, Citigroup'un veri kalitesi yönetimiyle ilgili sorunlarını gidermede yetersiz ilerleme kaydettiği aktarıldı.
Bankanın devam eden riskini yönetmek için kontroller uygulama konusunda da başarısız olduğu belirtilen açıklamada, Fed'in Citigroup'a 60,6 milyon dolar ceza verdiği kaydedildi.
Açıklamada, Fed'in Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile koordineli olarak harekete geçtiği ve OCC tarafından açıklanan cezayla birlikte Bankaya toplamda 135,6 milyon dolar para cezası verildiği ifade edildi.
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