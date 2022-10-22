ABD’nin bütçe açığında yarı yarıya düşüş

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:49

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona eren 2022 mali yılının son ayında, federal hükümetin bütçe açığı 429.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 64,9 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katına çıktı.

ABD'DE EN BÜYÜK İYİLEŞME

ABD federal hükümetinin 2022 mali yılı genelinde ise toplam bütçe açığı 1,4 trilyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde bütçe açığındaki yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık azalış, ABD'nin mali pozisyonunda bu zamana kadar kaydedilen en büyük yıllık iyileşme oldu.

Federal hükümetin 2022 mali yılındaki harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 8 azalışla 6,3 trilyon dolara gerilirken, gelirleri yüzde 21 artışla 4,9 trilyon dolara çıktı.