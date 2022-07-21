Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:59

Yılın 5. Fed faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Doların seyrini belirleyecek olan Fed Temmuz 2022 faiz kararı toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

2022 FED TEMMUZ AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 Temmuz Fed toplantısı 26 – 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Temmuz Fed faiz kararı 27 Temmuz'da açıklanacak.

FED’DEN TARİHİ YÜKSEK FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele etmek için 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçlendi. Fed yetkilileri enflasyonun yüzde 9.1’e yükseldiği ortamda bu ay 100 baz puanlık faiz artışını tartışabilir. Bankanın bu ayki ve eylül ayındaki toplantıda en az 75’er baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.