ABD'nin kritik enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gram altında yeni rekor
ABD'nin kritik enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gram altın rekorunu tazeledi. Güne 1627 lira seviyesinde başlayan gram altın, saat 16.13 itibariyle 1633 TL'ye çıkmış durumda.
ABD'de enflasyon gerilemeye devam ediyor. ABD enflasyonu, haziran ayında yıllık bazda yüzde 3 olarak gerçekleşirken; böylelikle enflasyon beklentilerin de altında gerilemiş oldu. Ülkenin enflasyonu, üst üste 12'inci ayda geri çekilmesini sürdürdü ve aynı zamanda son 28 ayın en düşüğüne geriledi.
ABD'nin kritik enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gram altın rekorunu tazeledi. Güne 1627 lira seviyesinde başlayan gram altın, saat 16.13 itibarıyla 1633 TL'ye çıkmış durumda.
Güne 1932 dolardan başlayan altının ons fiyatı yüzde 0.7 değer kazandı. Mevcut durumda altının ons fiyatı 1946 dolar.
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