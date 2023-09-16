ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı. Öte yandan kule sayısı ise son bir yılda ise 84 azaldı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:43
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Abone Ol google-news

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 artarak 515'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.

Perşembe gününü 93,70 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,26 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 90,77 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 90,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


Player Alanı
ABD brent petrol Ham petrol petrol Petrol sahası hizmetleri şirketi

İlgili Haberler

Rusya’nın petrol geliri 11 ayın rekorunu kırdı

Rusya’nın petrol geliri 11 ayın rekorunu kırdı
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

En Çok Okunan Haberler