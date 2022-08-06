ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz–5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı.
Perşembe gününü 94,12 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 90,66 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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