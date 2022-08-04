Petrolde OPEC+ fiyatlamaları: Brent petrol ne kadar oldu? ( 4 Ağustos 2022)

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:17

OPEC+ toplantısından çıkan sınırlı üretim artışı kararı sonrasında petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş izlendi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD ham petrolü çarşamba günü yüzde 4 düştükten sonra varil başına 91 doların üzerine çıktı. Brent petrol de 97 doların üzerini test etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, eylül ayında arzı günde 100 bin varil kadar artırmayı kabul ederken, “ciddi derecede sınırlı” yedek kapasite uyarısında bulundu.

HAM PETROL STOKLARI ARTTI



ABD'de hükümet verileri, Amerikalıların pandemi etkisiyle, 2020 yazında olduğundan daha az araba kullandığını gösterdi. Ülke çapında ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta 4 milyon varilden fazla arttı.

Ham petrol, Moskova'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin tetiklediği tüm kazanımlarını geri verdi. Mart ayında 130 doların üzerinde zirveye ulaşmasından bu yana petrol, Rusya'nın hâlâ küresel piyasaya tedarikte bulunduğuna dair işaretler ve yatırımcıların küresel bir yavaşlamanın enerji tüketimini aşındıracağına dair artan endişeleri ile aşağı çekildi.

Sanford C. Kıdemli Enerji Analisti Neil Beveridge, "Petrol fiyatları OPEC'in küçük üretim kotası artışıyla desteklenirken, özellikle Çin'den gelen zayıf makro veriler ve ABD ham petrol stoklarındaki artış nedeniyle genellikle düşüş eğilimi gösteriyor" dedi.