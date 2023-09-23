ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azaldı.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 10:05
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Eylül haftasında önceki haftaya göre 8 azalarak 507'ye düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 95 azaldı.

Perşembe gününü 93,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,26 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 90,33 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 89,63 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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ABD petrol sondaj kulesi

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