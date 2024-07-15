ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:59
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5 -12 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 478'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 59 azaldı.

Perşembe gününü 85,43 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,4 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 82,95 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 82,62 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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