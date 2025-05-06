Petrol fiyatları düştü: LPG’ye indirim geldi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 10:40

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:04

Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesinin üretimi artırma kararının ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 3’ten fazla gerileyerek 61,18 dolara kadar indi.

Bu gelişmenin ardından iç piyasada LPG (otogaz) fiyatlarına indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatında 1 lira 2 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 MAYIS 2025 İTİBARIYLA)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

Ankara:

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46,22 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir:

Benzin: 46,17 TL

Motorin: 46,56 TL

LPG: 26,04 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kuru değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

Rafineri çıkış fiyatı üzerinden yapılan bu hesaplamalar sonucunda dağıtım şirketleri tarafından belirlenen pompa fiyatları, rekabet koşulları nedeniyle şehirler ve firmalar arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.