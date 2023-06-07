Abdulkadir Selvi: Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:58

Güncelleme: 07.06.2023 - 13:02

Türkiye güne döviz kurlarının artışıyla başlarken iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den akıldışı bir köşe yazısı geldi. Selvi’nin ülkenin ekonomik durumuna ve yeni yönetime yönelik yazdığı yazının başlığı ise “Ekonomiye güven göstergelere yansımaya başladı” şeklinde.

Mevcut tablonun “Güçlü ekonomi yönetimi arkasında güçlü bir siyasi irade olduğu zaman anlam kazanıyor” olduğunu iddia eden Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemin en önemli göstergelerinden biri ekonomi olacak. Ekonominin olmazsa olmazı ise güven. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesi, piyasalar tarafından çok olumlu karşılandı. Mehmet Şimşek’in görevi devralırken rasyonel ekonomiye dönüşle ilgili verdiği mesajlar yeni dönemin öngörülebilirliği açısından önemliydi.

Uluslararası piyasalar mesajı doğru okudu. Şimşek’e geniş kredi açtı. Pazartesi gününden itibaren sadece 24 saat içerisinde yurtdışından 100 milyon dolar para girişi yaşandı. Ekonomiyle ilgili yeni politikaların uygulanmaya başlamasıyla bu trendin yükseleceği gözleniyor.

İkinci bir veri ise Türkiye’nin kredi risk primiyle ilgili göstergelerdeki düzelme. Seçimden önce 700’e kadar çıkan CDS oranları kabine açıklandıktan sonra 5 Haziran itibarıyla 493.3’e kadar geriledi.

Ekonomide ilk adım doğru atıldı. Ekonominin ilacı olan güven sağlandı.”

ERDOĞAN 'GEREĞİNİ YAPACAKSIN' DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2022'de CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlamıştı.

Program sırasında gazeteci yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a, "Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?" diye sormuştu. "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" diyen Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, "Bak Ahmet (Hakan) Bey gereğini yapıyor" demişti.