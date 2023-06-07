Yurttaşın çilesi onların fırsatı: İhracatçıların ‘Doları baskılamayın’ mesajları karşılık buldu!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:03

Güncelleme: 07.06.2023 - 12:34

Seçimin ardından döviz kurlarının yükselişi devam ediyor. Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederek her gün bir ‘tarihi rekor’ kırıyor. Türk Lirası mevcut durumda bir önceki kapanışa göre dolar karşısında yüzde 7’lik bir değer kaybı yaşadı. Halihazırda Dolar/TL 23 seviyesinde işlem görüyor.

İhracatçılar ise dolar kurundaki artışın ‘yeterli’ olmadığını, bu sebeple zararda olduklarını söylüyor; ihracatta rekabet gücünü korumaları açısından da dolar kurunun 23-25 lira seviyesine çıkarılmasını talep ediyor.

Yeni hükümete taleplerini ileten ihracatçı birlikleri, ‘döviz kurlarının serbest bırakılmasını’ ve ‘enflasyonla orantılı’ olmasını gerektiğini savunuyor. İşte ‘doları tutmayın’ mesajını veren isimler…

“RAHATLATACAK KUR 23-35 ARALIĞI”

Ocak ayında yaptığı açıklamada Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, “Yılın başından beri dolar kuru baskılanıyor. Şu an ihracatımızı rahatlatacak kur, 23-25 aralığı. Bu bütün sektörler için geçerli” demişti.

“ZATEN YILBAŞINDA 24 OLMASI GEREKİYORDU”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, henüz dün yaptığı açıklamada "Enflasyon ne kadar artıyorsa, kurdaki artışın o şekilde olmasını istiyoruz. Zaten kurun yıl başında 24 olması gerekiyordu. Kurun serbest kalmasını istiyoruz. Enflasyondan yüksek bir konumda olması gibi bir talebimiz yok. Ancak aşırı değerli TL’yi zaten Türkiye istemez çünkü dünyaya satış yaparak büyüyoruz. Türkiye’nin üretimine ve istihdamına hiçbir katkısı olmaz. Çok değerli TL olduğu zaman bütün sektörler ihracatta kayıp yaşar. ‘İhracata dayalı ekonomi sistemi’ çok başarılı oldu" şeklinde konuştu.

“DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONLA ORANTILI OLMALI”

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün enflasyonla uyumlu olmayan döviz kuru nedeniyle 2023 yılında ihracatta çok zorlandığını kaydeden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, döviz kurlarındaki artışın enflasyonla orantılı olması gerektiğine dikkat çekti. Sertbaş yeni hükümetten diğer beklentilerini “Öncelikle üretimi, ardından ihracatı destekleyen ekonomi politikaları bekliyoruz. Yabancı yatırımcıları çekecek, güven verecek çalışma ve adalet politikaları açıklanmalı” şeklinde özetledi.

“DÖVİZ BASKIDAN KURTULMALI”

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle yeni hükümetten beklentilerini “Döviz kuru baskı altında kurtulmalı, ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaşmalı, gerçekçi faiz politikaları piyasaları rahatlatmalı” diye aktardı.