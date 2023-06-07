Dolar yükseliyor, asgari ücret düşüyor... Son 6 ayda istikrarlı yoksullaşma!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:20

Güncelleme: 07.06.2023 - 12:42

Türkiye'de nüfusun büyük bir kısmı asgari ücret ile çalışırken, gözler dolardaki durdurulamayan yükselişe çevrildi.

Doların yükselişi ve asgari ücretin düşüşü, son 6 aydaki yoksullaşmanın ivmesine dair de vahim bir tabloyu ortaya koyuyor.

ASGARİ ÜCRET ERİYOR...

AKP iktidarının "Temmuzda aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" dediği asgari ücret günden güne eriyor.

Asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğu 30 Ocak 2023'te dolar 18.80'den işlem görüyordu. Asgari ücret ise 452 dolardı.

Dolar/TL kuru Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi 19.58, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce de 19.97 seviyesindeydi.

Yani 14 Mayıs öncesi asgari ücret 434 dolar iken, 28 Mayıs'tan önce ise 448 dolardı.

Dolar kuru bugün saat 12.17 itibarıyla ise 23.14'e yükseldi. Bugünün dolar kuru ile asgari ücret 367 dolara düştü.

ASGARİ ÜCRETTE '500 DOLAR' HEDEFİ!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen aylarda, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" açıklamasında bulunmuştu.

İktidarın vadettiği gibi bugünün kuru ile asgari ücretin 500 dolar olabilmesi için net 11.500 TL olarak belirlenmesi gerekiyor.

ÜLKENİN BÜYÜK BİR KISMI ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, özel sektörde çalışanların yüzde 37'sinin asgari ücret aldığını belirtmişti.

DİSK-AR tarafından 5 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan Asgari Ücret Gerçeği 2023 Araştırması'nda ise özel sektör işçilerinin yüzde 65’inin asgari ücretle çalıştığına dikkat çekilmişti.