ABN Amro, Fed'den ve BoE'den yüksek faiz artırımı bekliyor
ABN Amro bugün yayınladığı raporda, Fed'in bugün başlayacak ve yarın sora erecek toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasını beklediklerini bildirdi.
Fed'in bu toplantıda 100 baz puanlık bir artırıma gitmesinin muhtemel olmadığını savunan ABN Amro, FOMC kararı ile birlikte açıklanacak tahminlerde de üyelerin büyüme tahminlerini düşürmelerini, enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yükseltmelerini beklediklerini vurguladı.
Foreks'de yer alan habere göre, ABN Amro, FOMC üyelerinin Fed faizi için tahminlerinin üst bandını yüzde 4'ten yüzde 4,5'e çıkaracaklarını öngörürken, projeksiyonların para politikasının 2023 ve 2024'te de sınırlayıcı olmaya devam edeceğine işaret etmelerini beklediklerini de belirtti.
BoE'nin ise perşembe günü yapılacak PPK toplantısında faizi genel piyasa beklentisine paralel olarak 50 baz puan artıracağını ve yüzde 2,25'e çıkaracağını tahlin eden ABN Amro, piyasanın 75 baz puanlık bir artırıma yüzde 60 olasılık verdiğini de hatırlattı.
ABN Amro raporunda, "Piyasa son bir yıldır BoE PPK'nın faiz artırımların için ısrarcı şekilde yüksek tahminlerde bulunuyor. Ancak biz BoE'nin 50 baz puanlık artırım patikasından ayrılmayacağını öngörüyoruz" dedi.
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