Bloomberg anketi açıkladı: Merkez Bankası'ndan yine faiz indirimi bekleniyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:29

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen ve 17 kurumun katıldığı ankette medyan beklenti politika faizinin 50 baz puan indirimle yüzde 12,50 seviyesine indirilmesi yönünde gerçekleşti.

9 kurum faizlerde indirime gidilmesini beklerken, bunların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.

TCMB ağustos toplantısında piyasanın beklentisinin aksine politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine çekmişti.

Politika faizinde indirim gelirken, enflasyondaki yüksek seyir de devam etmişti. Son gelen veriler enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıkarak 24 yılın zirvesini yenilediğini göstermişti.

TCMB, enflasyonun sonbaharda yüzde 90 seviyesine yaklaşarak yılı yüzde 60,4 seviyesinde kapatacağı tahmininde bulunurken, hükümet Orta Vadeli Program'da enflasyonun yüzde 65'e düşeceğini öngördü.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 12

Yıl sonu tahminini paylaşan 12 kurumun medyan beklentisi faizlerin yüzde 12 seviyesine çekilmesi yönünde oldu.

En düşük yılsonu tahmini veren kurumlar politika faizinin yılsonuna kadar yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek yıl sonu politika faizi tahminini paylaşan kurumlar ise yılsonuna kadar politika faizinin yüzde 13 seviyesinde sabit kalmasını bekliyor.