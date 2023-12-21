Abonelik alacaklar dikkat! Takip süresi değişti

Abonelik sözleşmesi kaynaklı alacağın takibinin otomatik olarak sona erdirilmesinde sınır 5 yıla çıkarıldı.

Reuters
Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:27
Abonelik alacaklar dikkat! Takip süresi değişti
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Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğine göre, bu kapsamdaki alacağın "tebliğ imkansızlığı" nedeniyle alacaklı avukat tarafından kapatılmaması hâlinde, doyanın otomatik olarak kapatılması için belirlenen süre sınırı, son işlem tarihinden itibaren 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Düzenlemeye göre, bu kapsamda yer alan alacakların takibinde ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren alacakla ilgili haciz talep edilmemesi halinde takibin düşmesi için öngörülen süre de 2 yıldan 5 yıla yükseltildi


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